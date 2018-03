Nädalavahetusel Mehhiko ralli võitnud Sebastien Ogier sai viimasel katsel kohtunikelt kümnepunktilise karistuse ja jääb seetõttu neljast punktist ilma.

Karistus määrati seetõttu, et prantslasest valitsev maailmameister sõitis katsel vastu kunstlikke šikaane ja nihutas need paigast. Kohtunike otsuses on kirjas, et enne otsuse langetamist kuulati ära nii Ogier' kui ka tema kaardilugeja Julien Ingrassia, samuti tiimi kolme esindaja - eesotsas pealik Malcolm Wilsoniga - seisukoht. Appi võeti ka video, sest sõitjate väitel oli šikaane võrreldes katse varasemaga veidi nihutatud, aga see väide ei pidanud paika.

Algselt oli Ogier saanud punktikatsel Ott Tänaku järel teise koha. Nüüd tõusis sel katsel teiseks Jari-Matti Latvala ja kolmandaks Thierry Neuville. MMi kokkuvõttes vähenes liidrikoha säilitanud Ogier' punktide arv 56-le.