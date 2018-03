Korvpalliliigas NBA langeb tabelis üha madalamale mullune finalist Cleveland Cavaliers, kes kaotas võõrsil Los Angeles Lakersile 113:127.

Clevelandi liider LeBron James tõdes, et kui kümnest paremast mängumehest pooled puuduvad, siis on raske. Meeskond on viimasest 12 mängust võitnud kuus ja langes Idakonverentsis neljandale kohale (38 võitu ja 28 kaotust). Ettepoole tõusis võõrsil Bostonist 99:97 jagu saanud Indiana (39-28). Ning kohe kannul on Washington (38-29) ja Philadelphia (36-29).

Samas tunduvad Idas kõik play-off'i pääsejad selged olevat, sest kaheksandat ja üheksandat, Milwaukeet ja Detroiti eraldab viis võitu. Seevastu Läänekonverentsis on konkurentsis kümme tiimi. Läinud ööl alistas Denver Sacramento 130:104 ja Utah New Orleansi 116:99 ning mõlemad võitjad jagavad 37 võidu ja 30 kaotusega võiduprotsendilt alles üheksandat-kümnendat kohta!

Eespool on Los Angeles Clippers (36-29), San Antonio (37-29), Minnesota, Oklahoma City (mõl 39-29) ja New Orleans (38-28) ning isegi konverentsis kolmandal kohal asuv Portland (40-26) ei saa end turvaliselt tunda!