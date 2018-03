Sel nädalal tõmmatakse Euroopa vutiväljakutel joon alla Meistrite liiga kaheksandikfinaalidele. Õhtulehe stuudios arutlevad matšide üle eksperdid Indrek Zelinski ning Marko Pärnpuu.



Mõlemasse tänaõhtusesse kohtumisse jagub pinget rohkem kui rubla eest. Kummaski paaris on kõik veel lahtine. Roma võõrustab Donetski Šahtjori, kellele möödunud nädalal Ukrainas 1:2 kaotati. Manchester Unitedi vastaseks on Old Traffordil Sevilla. Hispaanias lepiti 0:0 viigiga. Kas kodutiimid võtavad oma või sepistavad külalised üllatuse?

