Võrkpalli Balti liiga põhiturniirile tõmmati nädalavahetusel joon alla. Kui Saaremaa ja Pärnu jaoks oli viimane voor võitja selgitamiseks ülioluline, siis Tallinna Selver soovib pühapäevase kohtumise ilmselt kiirelt unustada.



Nimelt jäi Selver nädalavahetusel 1:3 alla Pärnule, kuid kaotusest valusam oli diagonaalründaja Taavi Nõmmistu vigastus. Tegu oli nii-öelda tavalise võrkpalluri vigastusega, kus vollemees õnnetult kaasmängija jalale maandus ning hüppeliigest väänas.



Vahetult pärast kohtumist oli Nõmmistu edasist hooaega silmas pidades pessimistlik, sest mehe varasemad kogemused sedasorti vigastustega pole olnud just kergemate killast. Tuju ei parandanud ka EMOst saadud vastus: katkised sidemed ning kergemat sorti luumurd.



Esimeste hinnangute põhjal peaks mees paar kuud koormust jalale vältima, kuid esmaspäeva hommikul oli ka Nõmmistu enda peas pisikesed lootuskiired. "Tänase enesetunde järgi ütleks, et nii hull asi ei ole. Kindlasti konsulteerin ka teiste arstidega, et vigastusest parem ülevaade saada," sõnas diagonaalründaja.



Seega on märtsi lõpus algavate Eesti meistrivõistluste osas jätkuval õhus küsimärgid, kuid Balti liiga mängudest jääb mees kindlasti kõrvale. See aga tähendab, et Selveri peatreener Austris Stalsil on kibekiirelt tarvis nuputama hakata, sest juba kolmapäeval ootab neid ees mäng Jekabpilsiga.



Vangerdamisvõimalusi on, näiteks Oliver Orava liigutamine diagonaalile, mille järel täidaks nurgaründaja kohustusi Deniss Lošnikov ning liberona hakkaks tegutsema Sten Vahtras. Kuid variante on teisigi.



Põhiturniiril oli Selver üks kahest satsist, kes tabeliliider Saaremaa vastu hambaid suutis näidata. Novembrikuus seljatati saarlased 3:1. Paraku oli ka vastupidiseid näiteid, kus ise tabeli viimaste vastu punkte kaotati.



"Meil on väga noor meeskond, kellel pole palju play-off kogemusi. Samas on see kuttidele suurepärane võimalust ennast tõestada ja teistele näidata," sõnas lätlane. Stals teab, et tema hoolealused on võimelised näitama täiesti oivalist mängu, kuid samamoodi võib kogu sats üheskoos täielikult lati alt läbi joosta. "Peame lihtsalt stabiilsemaks muutuma, kaitse korda saama ja ise hästi servima," jätkas ta.



Kui põhiturniiri esikolmik - Saaremaa, Pärnu ja Tartu - võib juba salamisi poolfinaalkohast unistada, siis pealinna klubil on eeldatavalt kõige suurem pähkel pureda.



Selleks, et Final Four eestlaste siseasjaks muutuks, peab põhiturniiri viiendana lõpetanud Selver seljatama parima Läti klubina neist koha võrra eespool lõpetanud Jekabpilsi. Ülesanne, mis Selveri lõunanaabrist peatreeneri muigama võtab.



"Eks see saab minu jaoks huvitav olema," sõnas Stals naerulsui. "Samas tahan väga tõestada, et suudame meeskonnaga sellest seisust välja tulla." Põhiturniiril madistadi omavahel kahel korral ning mõlemal puhul väljust 3:2 võitjana just kodumeeskond.



Veerandfinaalide paarid:

Saaremaa vs Jelgava

Pärnu vs RTU

Bigbank Tartu vs Rakvere

Jekabpils vs Selver Tallinn.