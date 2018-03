Mõne aasta eest korruptsioonisüüdistuse tõttu ametist tagandatud rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA president Sepp Blatter andis Venemaa ajalehele Sport-Ekspress pika intervjuu, kus rahustas meie idanaabreid, et MM toimub ja sellel osalevad kõik 32 meeskonda.

Eelmisel nädalal esitas Suurbritannia välisminister Boris Johnson üleskutse, et Inglismaa koondis võiks MMi boikoteerida juhul, kui tuvastatakse Venemaa osalus Inglismaal mürgitatud endise luuraja Sergei Skripali mõrvakatses. Venemaal peetava MMi ignoreerimise mõtteid on mõlgutatud veel mõnes riigis, tulnud ka üleskutseid sellelt riigilt MM ära võtta. Blatter märkis, et midagi niisugust ei saa juhtuda.

"Ütlen üht: MMi ei jäta keegi ära. See võistlus toimub. Ja kõik finaalturniirile jõudnud meeskonnad mängivad seal," alustas Blatter. "Jalgpall iseenesest on suurim nähtus. Sellega on otseselt või kaudselt seotud peaaegu kaks miljardit inimest! MM on sündmus number üks, seda hinnatakse olümpiamängudest kõrgemalt. Olümpia kestab kaks nädalat, MM kuu aega. Kordan: 2018. aasta MM toimub Venemaal!"