Alar Varraku juhendatav Alytuse Dzukija meeskond valmistas eile Leedu korvpalliliigas paraja sensatsiooni, purustades esinelikusse kuuluva ja EuroCupil sitkelt mänginud Panevežyse Lietkabelise koguni 25 punktiga, 98:73. Lietkabelise nimekal peatreeneril Ramunas Butautasel oli vabandus varrukast võtta.

Butautas kurtis, et hoolealused ei täitnud mänguplaani ja andsid kõik ohjad vastasele. "Õnnitlen tõeliselt head korvpalli näidanud vastasmeeskonda. Meid mängiti üle igas elemendis. Nad võitlesid, olid kiiremad, tugevamad, põlesid võidusoovist. Meie aga tegutsesime uimaselt. Näis, et mängijad on kas kõik unustanud või ignoreerivad kokkulepitut. Terve võistkond olnuks nagu narkoosi all. Teisel poolajal läksime panga peale - kas tuleme mängu tagasi või kaotame 30ga. Kaotasime 30ga, jäi mulje, et vastastel on kuus meest väljakul," rääkis endine Leedu koondise peatreener.

Muide, nii nagu Varrak võttis sel hooajal Alytuses meeskonna juhendamise poole pealt üle, tegi seda ka Butautas. Lietkabelis alustas hooaega lätlase Arturs Štalbergsi käe all.