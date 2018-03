Tänavusel aastal ilmakolliga heidelnud jalgpalli meistriliigas on praeguseks peetud kaks mängudevooru (ametlikult II ja III voor, kuna esimene lükati külmakraadide tõttu tulevikku). Selle ajaga on tribüünidele jõudnud keskmiselt 144 pealtvaatajat mängu kohta. Heitsime pilgu statistikasse ja vaatasime, kuhu see number võrreldes varasemate aastatega asetub. Lühike vastus: üsna madalale. Jalgpalliliidu kodulehelt leiab põhjalikumat statistikat viimase kümne aasta kohta. Mullu oli esimese kahe vooru keskmiseks 333,5, kuid statistika keerutas ümber oma näpu Nõmme Kalju-FC Flora teise vooru mäng, mida jälgis 1006 silmapaari. Tänavu hooaja täitsa algusesse sääraseid maiuspalasid ei jätkunud, esimeseks suureks heitluseks saab olema kolmapäevane heitlus samade tiimide vahel. Kuid ka muud hooaegade algused on rohkem rahvast staadionile meelitanud. Ainsaks erandiks 2011, mil keskmiseks jäi kõigest 132,5. Kõige publikuvaesemate avavoorude osas hoiab rekordit samuti 2011. aasta, mil teises voorus oli kõigi viie mängu peale kokku 551 pealtvaatajat. Tänavu oli suures osas jalgpalliliidu sisehallis (viiest mängust neli) pallitud avavoorus (ehk ametlikult II voorus) tribüünidel 16 inimest rohkem ehk kokku 567. Premium liiga graafik (Õhtuleht)

Jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht sõnas Õhtulehele, et jalgpalliliit muretsemiseks põhjust ei näe – esimesi reaalseid võrdlusi on mõistlik teha pärast esimest ringi, kui kõigil on omavahel mängitud.

„Muidugi jälgime numbreid, aga mingeid järeldusi teha ei saa,“ sõnas ta. „Kõige rohkem ostetakse laupäevaseid ajalehti – naljaga pooleks võib öelda, et see (praegune võrdlemine) on sama, kui võtaks ajalehemüügi nädala keskmise näiteks teisipäeval kokku ja ütleks, et võrreldes eelmise nädalaga on müük kukkunud.“ Hooaega alustanud vooru kohta (keskmiselt vaid 113 inimest) sõnas ta, et seal oli mitmeid mänguaja muudatusi ning ilmselt mõjutas ka ilm, mis oli tavapärasest veidi kangemate külmakraadidega. Pealegi on juba kolmandat hooaega kõik meistriliiga kohtumised nähtavad otseülekandes. Esimese kahe vooru keskmine