Täna sai ametlikuks, et Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna poolkaitsja Michael Carrick tõmbab hooaja lõppedes mängijakarjäärile joone alla.

BBC andmetel on peamiseks põhjuseks see, et tänavusel hooajal on Carrickut seganud südamerütmihäired. 36aastane pallur on saanud kaasa teha vaid neljas kohtumises.

Kogenud poolkaitsja liitus Unitediga 2006. aastal, kui tema eest käidi Tottenhamile välja ligi 20 miljonit eurot. Carrick on sest ajast Punaste Kuradite eest mänginud 463 korral ning kandnud ka kaptenipaela. Lisaks on ta kontos 34 Inglismaa koondise partiid.

Unitedi peatreener Jose Mourinho on andnud mõista, et Carrick jätkab meeskonna juures treenerirollis.