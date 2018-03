Norra meedia teatas, et laskesuusalegend Ole Einar Björndalen stardib ka sel nädalal Oslos Holmenkollenis peetaval MK-etapil.

Olümpialt eemale jäänud ja enne eelmist nädalat jaanuari hakul võistelnud Björdalen pääseb teist MK-etappi järjest rajale. Põhjuseks koondisekaaslase Emil Hegle Svendseni haigus.

Eelmisel nädalal Kontioalhtis jäi Björndaleni saagiks sprindi 12. ja ühisstardiga sõidu 28. koht. Saanuks Svendsen terveks, kuulunuks Oslo võistluseks koht ilmselt talle, kuid nõnda ei läinud. Seega saab 44aastane Björdalen koduradadel veel ühe võimaluse end tõestada.

"Ma ei pääsenud olümpiale, seega on see võistlus minu hooaja tähtsaim," rääkis vanameister Holmenkolleni MK-etapi eel. Meeste sprindivõistlus peetakse neljapäeval, jälitussõit kaks päeva hiljem. Samuti on kavas teatesõit.