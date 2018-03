M-Sport ja Ogier on aga otsuse edasi kaevanud. "Töötame selle nimel, et õiglus jalule seataks, sest tegemist on arusaamatusega," vahendas Autosport viiekordset maailmameistrit.

Täpsemalt: Ogier´d karistati viimasel kiiruskatsel 10 sekundilise trahviga, sest ta tabas rajale asetatud elemente ning liigutas need paigast. 10 lisasekundit tähendas, et prantslane langes esiviisikust välja ning kaotas teise koha eest teenitud neli lisapunkti.

Ta jätkas: "Enne katset olin mina see, kes küsis, mis juhtub, kui barjääri taban. Olen alati olnud see, kes võitleb võrdsete tingimuste eest. Sellepärast tahtsin ka sel korral kindel olla."

Ogieri sõnutsi mõtles ta koos kaardilugeja Julien Ingrassiaga, et võiks korraldajatele soovitada šikaan veega üle kasta. Siis oleks seda raskem läbida ja kiirused madalamad. Seda siiski ei tehtud.

Kogenud piloot rõhub nüüd sellele, et 10 sekundiline karistus on selgelt liiast. "Ma saaks aru, kui oleksime sealt palju aega võitnud. Aga saime parimal juhul 0,2 sekundit edu. Usun, et suudame seda ka tõestada," ütles Ogier.

Temaga nõustus ka ohutuse eest vastutav FIA ametnik Michele Mouton. "Endise rallisõitjana ütlen, et seda on liiga palju. 10 sekundit on liiast," kinnitas ta.