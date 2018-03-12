Venemaa sportlaste tegemisi on viimastel aegadel varjutanud dopinguskandaalid. Küll aga ei suuda need jamad varjutada säravat spordiajakirjanikku Sonia Gudimit.
Peamiselt jäähokile keskenduv Gudim avaldab lisaks kirjatükkidele ka hulgaliselt fotosid. Peamiselt saab sealt näha naise kehakumerusi. Pole midagi öelda, ilmselt sulatab ta ka kõige jäisemate hokimeeste südamed.
Vaata ja veendu ise:
Ребят, ну не худеют от сауны, не сходите с ума. Чтобы растопить ваш жирок, нужны такие температуры, после которых вас не будут волновать ни лишний вес, ни целлюлит, вас вообще больше ничего и никогда уже не будет волновать. ☘️Зато с помощью сауны можно вывести шлаки и токсины. А это, знаете ли, в условиях челябинской экологии, гораздо значимей «растворения целлюлитов». ☘️Раз в неделю я всегда хожу в сауну в мой любимый @myclub74 Мне нравится хорошенько потренироваться, а потом уединиться с красивой блондинкой @limonastya на полке. Расскажу подробней, чем мы там занимаемся. 🍋 Во-первых, обязательно заказываем большой чайник зелёного чая с имбирём, облепихой и лимоном. Это мега-витаминный коктейль, который ощелачивает и дополнительно помогает вывести всякую дрянь из организма. К слову, такое сочетание действительно способствует похуданию, и лимон, и имбирь – прекрасные природные жиросжигатели. Которые ещё и подстегнут ваш иммунитет бонусом. 🌸Всегда берём скрабы на основе сахара или соли. Всё это быстро растворяется на коже, не уходит никуда за пределы вашего полотенца и наносит нереальную пользу коже и организму. Если дело к вечеру, беру с собой @maison.organic.spa В его составе масла ши и рисовых отрубей, морская соль, эфирное масло и сухоцветы лаванды. Расслабляет так, что после спишь младенчиком. После такого скраба можно ничем не мазаться. Отмершие клетки эпидермиса утилизированы, масла проникли в самые глубокие слои и очень основательно увлажнили человека. Но как не намазать на себя толстый слой кокосового суфле с маслом Ши воздушной текстуры, превращающей кожу в шёлк? Тоже от @maison.organic.spa 🌻В общем, поняли? Никаких вам пив-водок-вобл и баб! Мира во всём мире и по вкусному суфле каждому. Поднимаю за это свой бокал с зелёным чайком.
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Запад оказался скучнее некуда и совершенно ничем не удивил. Согласитесь, ребят, по части интриги и непредсказуемости он даже близко не стоял с Востоком) Вот, где самые валидольные финалы и страстные баталии, неожиданные исходы и внезапные расклады. Итак, две команды уже выявлены, как считаете, кто присоединится к Трактору и Ак-Барсу? #живихоккеем #плейофф #кхл #хктрактор Ph @kuznecova.olya Style @anna_angel174 Dress @olgamaki
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Ну, во-первых, это чертовски приятно. Во-вторых, перевёрнутые позы нормализуют такое количество процессов в наших организмах, что врачам давно пора выписывать их в качестве обязательной зарядки в ряде случаев. Но, увы, наша медицина заточена на увеличении числа пациентов на операционном столе, а не на оздоровлении нации. Так что, если нет противопоказаний (гипертония, отслоение сетчатки, искривление позвоночника) позаботьтесь о себе сами, добавьте немного йоги на регулярной основе в свою жизнь. Почему рекомендую стойку на руках? 🌞Кровь приливает к голове, это благоприятно для волос и кожи лица 🌞Нормализует гормональную систему, пищеварение 🌞Оздоравливает сердце, укрепляет мышечный корсет, улучшает настроение, за счёт улучшения работы надпочечников 🌞Девочки, если у вас варикоз – такая стойка вообще незаменима Всем ЗОЖ, посоны, будте стройны, красивы и бодры @myclub74 @anna.lit
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Chilling with my babe🖤 #relax Location @myclub74 Towel @atributika_club #detroitredwings
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После вчерашних сториз у некоторых ребят случилось знатное припекание. На попоболи болельщиков, не разбирающихся в закулисной кухне, я бы не стала обращать внимания. Но обиженные вопли хоккеистов очень удручили. Итак, синопсис. Вчера во время матча Трактор-Северсталь после первого периода я общалась с Максимом Рыбиным. Огромное ему спасибо и большой человеческий респект за отличные ответы. Я действительно не была уверена, пойдёт ли он на интервью. Выручая команду, парень заработал удаление, а Трактор реализовал большинство. Но Максим оказался профессионалом и мужиком, наш флэш удался. При схожем раскладе немалая часть русскоговорящих хоккеистов предпочла бы отправиться в раздевалку. Я действительно считаю, что это «фу», и это ещё самое цензурное из того, что я считаю. В НХЛ такой финт не прокатил бы. И дело не в санкция и штрафах, которые непременно наложили бы на игрока, проигнорившего интервью, входящее в регламент лиги. Спортсмены прекрасно знают, что это а) в том числе их работа б) делается для болельщиков. Поэтому, приезжая играть в Россию, легионеры спокойно идут в микс-зону, их ответы, как правило, образцовые. Я называю это уважением и профессионализмом. Обидно, что не все наши ребята понимают таких очевидных вещей и позволяют себе неуважительное отношение к прессе и болельщикам. Мне лично от этого не особо жарко или холодно. Но людям, которые покупают билеты, чтобы вас поддержать, ездят за вами по всей стране, заполняя гостевой сектор, хотя бы такой мелочью, как двухминутное общение в прямом эфире, вы обязаны. Ph: @pavel_tabarchuk @korkka.photo Dress: @galina_sinitsyna_fashiondesign
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