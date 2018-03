Ребят, ну не худеют от сауны, не сходите с ума. Чтобы растопить ваш жирок, нужны такие температуры, после которых вас не будут волновать ни лишний вес, ни целлюлит, вас вообще больше ничего и никогда уже не будет волновать. ☘️Зато с помощью сауны можно вывести шлаки и токсины. А это, знаете ли, в условиях челябинской экологии, гораздо значимей «растворения целлюлитов». ☘️Раз в неделю я всегда хожу в сауну в мой любимый @myclub74 Мне нравится хорошенько потренироваться, а потом уединиться с красивой блондинкой @limonastya на полке. Расскажу подробней, чем мы там занимаемся. 🍋 Во-первых, обязательно заказываем большой чайник зелёного чая с имбирём, облепихой и лимоном. Это мега-витаминный коктейль, который ощелачивает и дополнительно помогает вывести всякую дрянь из организма. К слову, такое сочетание действительно способствует похуданию, и лимон, и имбирь – прекрасные природные жиросжигатели. Которые ещё и подстегнут ваш иммунитет бонусом. 🌸Всегда берём скрабы на основе сахара или соли. Всё это быстро растворяется на коже, не уходит никуда за пределы вашего полотенца и наносит нереальную пользу коже и организму. Если дело к вечеру, беру с собой @maison.organic.spa В его составе масла ши и рисовых отрубей, морская соль, эфирное масло и сухоцветы лаванды. Расслабляет так, что после спишь младенчиком. После такого скраба можно ничем не мазаться. Отмершие клетки эпидермиса утилизированы, масла проникли в самые глубокие слои и очень основательно увлажнили человека. Но как не намазать на себя толстый слой кокосового суфле с маслом Ши воздушной текстуры, превращающей кожу в шёлк? Тоже от @maison.organic.spa 🌻В общем, поняли? Никаких вам пив-водок-вобл и баб! Мира во всём мире и по вкусному суфле каждому. Поднимаю за это свой бокал с зелёным чайком.

