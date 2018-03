Täna Itaalias Santa Caterinas alanud Ida-Timori lahtistel meistrivõistlustel (jah, lugesite õigesti - Ida-Timori!) oli meeste slaalomis kiireim Tormis Laine.

17aastane Laine edestas kahe laskumise kokkuvõttes jaapanlast Seigo Katot 0,31 ja kolmandaks tulnud soomlast Niklas Järvikaret 0,98 sekundiga.

Kaasa tegi vaid üks Ida-Timori sportlane, kelleks oli Juhan Liivi sugulane Yohan Goutt Goncalves. Lainele kaotas ta 13,75 sekundiga ja see andis 38 lõpetaja seas 36. koha.

Prantsusmaal Suresnesis sündinud Goncalvese ema on Ida-Timorist, kuid tema Prantsusmaalt pärit isal on ka Eesti verd. Nimelt on Yohani isa Pierre'i vanaema Eva muusik August Liivi tütar. Augusti isaks oli aga Elias, kes oli kirjanike Juhan ja Jakob Liivi vend. Loe Goncalvese kohta pikemalt SIIT!

Yohan Goutt Goncalves. (DIMITAR DILKOFF)

Laine sai FIS-punktiks 20,56 ja see on selgelt tema karjääri parim. Austrias õppiv ja treeniv Laine osales veebruaris ka Pyeongchangi olümpiamängudel ja sai suurslaalomis 40. koha.