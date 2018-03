16aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru on armastatud sportlane üle kogu maailma. Olümpiadebüüt jäi tänavu Pyeongchangis tegemata, kuid pilgud on juba suunatud tulevikku. USA üks suuremaid uudisteportaale CNN tegi andeka neiuga intervjuu ning nimetas teda 2022. aasta taliolümpia potentsiaalselt üheks suurimaks täheks.

"Olen kogu aeg arvanud, et olen täiesti normaalne laps," ütles Sildaru CNNile. Vahemärkusena on ajakirjanik lisanud, et rohkem leidub tõendeid, mis teevad Kellyst väga erilise nooruki.

Nimelt on Sildarul vaatamata noorele eale juba palju saavutanud. Tema auhinnakapist leiab kaks X-mängude kulda ning ühe hõbeda. Lisaks on tal kaks tiitlit Dew Tour´ilt ja juunioride MMilt. Ilmselt tulnuks lisagi, kuid tänavuse hooaja lõpetas põlvevigastus juba mullu septembris.