Lisaks sellele, et Jose Mourinho on tubli jalgpallitreener, teatakse teda ka terava suuvärgi poolest. Manchester Unitedi lootsi seekordseks ohvriks sai Frank de Boer.

Nimelt on endine Hollandi jalgpallilegend Mourinhot kritiseerinud, et ta ei oska piisavalt hästi kasutada talendikat noormängijat Marcus Rashfordi ning meeskond on vaid võidule orienteeritud. Nädalavahetusel teenis aga United just Rahsfordi kahe tabamuse toel 2:1 võidu Liverpooli üle ning peatreener kasutas võimalus de Boerile vastata.

"Premier League´i halvim treener: Frank de Boer," teatas Mourinho stoiliselt. "Seitse mängu, seitse kaotust, null väravat. Ta ütles, et Rashfordil pole minu käe all hea mängida, sest võitmine on minu jaoks kõige olulisem. Kui ta töötaks de Boeri suguse treeneriga, siis õpiks ta vaid kaotama, sest ta kaotaski kõik mängud."

De Boer sõlmis 2017. aasta suvel Crystal Palace´iga kolme-aasta pikkuse lepingu. Pikka pidu aga polnud ning ametis sai ta olla vaid 10 nädalat. Selle ajaga jäi tal Premier League´is punktiarve avamata. Kirja läks neli kaotust, null ise löödud ja seitse endale lastud väravat.

Sellest ajast saati on mängijana 112 korda Hollandi koondist esindanud De Boer töötu olnud. Varasemalt töötas ta peatreenerina lühikest aega ka Milano Interis ning aastatel 2010-2016 Amsterdami Ajaxis.