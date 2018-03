MAADLEMINE

Kevade hakul peetakse Tallinnas Euroopa suurim maadlusfestival Estonian Wrest Fest, mis hõlmab endas kahte võistlust: Tallinn Open 2018 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlust ning 31. Kristjan Palusalu Mälestusvõistlust. Kahe maadlusturniiri peale kokku on Tallinnas mõõtu võtmas 2500 sportlast 30 riigist.



Festivalile annab avalöögi Euroopa suurim noorteturniir Tallinn Open 2018, mis leiab aset 30. märtsist kuni 1. aprillini. Tallinnas Saku Suurhallis peetav suurturniir on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele, kes võtavad mõõtu kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Tänavu on võistlustulle oodata 2100 noorsportlast 25 erinevast riigist.



Võistluse korraldaja Vello Leithami sõnul on turniiri tase väga kõrge ning maadlusklubide soov Eestisse tulla suureneb iga aastaga. Kuna noorsportlaste huvi on väga suur, tuli tänavu ka registreerimine sulgeda oodatust varem. “Võistlema on tulemas 2100 maadlejat, rohkem lihtsalt ei saa vastu võtta, sest Saku Suurhall pole kummist,” on Leitham positiivselt üllatunud, et kohtade arv sai täis juba kuu aega enne võistluse algust. Peakorraldaja sõnul on Tallinn Open muutunud maadlusmaailmas juba traditsiooniliseks võistluseks, mida oodatakse suure huviga. “Välismaal käies küsitakse minu käest alati Tallinn Openi kohta ning väga paljud klubid teevad oma maadluskalendrit just selle võistluse kuupäevadega arvestades,” sõnab Leitham.



Peakorraldaja lisab, et Tallinn Open 2018 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus oma ka Eesti spordimaastikul väga tähtsat rolli. “Tallinn Open tõstab maadluse mõneks ajaks esile, andes noortele indu ja võimalust olla oma spordiala üle uhke,” sõnab Leitham. “Lisaks avaneb Eesti noortel maadlejatel ideaalne võimalus mõõta oma taset ja arengut välismaaga,” lausub ta. “Tallinn Open on pea ainus võimalus maadlejal võistelda nii mitmekesises ja rahvusvahelisel üritusel, teist sellist lihtsalt pole. Umbes kuuendik osalejatest võistlevad ka oma mandri meistrivõistlustel või MMidel, oma riigi võistlustest rääkimata,” lisab Leitham, miks Tallinnas toimuv noorteturniir on kõrgelt hinnatud nii kodus kui ka välismaal.



Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagritest, suurtele võistlustele eelnevad ka maavõistlused. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Festivalile avalöögi andev Tallinn Open 2018 leiab aset 30. märtsist 1. aprillini. 31. Kristjan Palusalu Mälestusvõistlus toimub aga nädal hiljem, 7. aprillil, kus Kalevi Spordihallis võetakse mõõtu nii kreeka-rooma kui ka vabamaadluses.



Tallinn Open 2018 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistluse piletid tulevad lähiajal müüki Piletilevi keskkonda ning võistluste ajal saab pääsmeid soetada ka Saku Suurhallis kohapeal.