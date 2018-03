Teisipäevase spordipäeva tipphetkedeks on kahtlemata õhtused Meistrite liiga mängud. Võõralt väljakult 0:0 viigiga tagasi tulnud Manchester United võõrustab Sevillat ning AS Roma hakkab koduseinte toel tagasi mängima 1:2 kaotusseisu Donetski Šahtjori vastu. Enne vutilahinguid saab aga silma peal hoida ka Kristjan Ilvese tegemistel, kes on suusa- ja lennumäemeetreid mõõtmas Norras Trondheimis. Sellel ja kõigel muul hoiab silma peal Õhtulehe spordiblogi.