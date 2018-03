ERGO kindlustusselts jagab kolmandat aastat noorsportlaste vahel stipendiumi koguväärtusega 25 000 eurot. Stipendium on suunatud pühendunud noorte sporditee jätkamise toetuseks ning mõeldud treening- ja võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.



“Iga meie sportlase edukas esinemine mõnel rahvusvahelisel võistlusel on positiivne emotsioon kogu rahvale ning innustav eeskuju liikumisharrastusega tegelemiseks. Läbimurre noorteklassidest tippsporti on keeruline ning nõuab lisaks tugevale tahtele ka märkimisväärset eelarvet. ERGO toetab tänaseid sirguvaid talente, et ka tulevikus oleks noortel eeskujusid, keda järgida ja kelle tulemuste poole pürgida,” ütles ERGO Eesti juht Tarmo Koll.



Eelmise aasta noorte sportlaste stipendiaatide hulgas oli mitmeid, kes tegid viimase hooajaga suure sammu maailma tipule lähemale. Näiteks tegi oma olümpiadebüüdi kiiruisutaja Marten Liiv, kes saavutas PyeongChangis 1000 meetri distantsil kõrge 18. koha. Mitmevõistleja Johannes Erm lõpetas äsja USA üliõpilaste sisemeistrivõistlused isikliku tippmargiga, mis andnuks hiljuti lõppenud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel tippkonkurentsis koguni kuuenda koha.



Paljud noored katkestavad spordiga tegelemise iseseisva elu alustamise eel, sest täiskasvanuks saades tuleb sportimist ise finantseerida. Et selliseid sundotsuseid oleks vähem, on ERGO noorte sportlaste stipendiumile oodatud kandideerima kõik 18–25aastased (k.a) sportlased.



Stipendiumit võib taotleda sportlane või tema nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2018. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb kindlustusseltsi poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja hiljemalt 26. aprilliks 2018. Lisainfot stipendiumi tingimuste ja taotluse esitamise kohta leiab siit:



Eelmisel aastal said ERGO noorte sportlaste stipendiumi:

· Aksel Nõmmela, jalgrattasport

· Andres Petrov, snuuker

· Anna Maria Orel, vasaraheide

· Johannes Erm, mitmevõistlus

· Kaidi Kivioja, triatlon

· Kristjan Rosenberg, mitmevõistlus

· Marten Liiv, kiiruisutamine

· Marie Turmann ja Harri Lill, curling

· Reena Pärnat, vibulaskmine

· Robin Nool, teivashüpe