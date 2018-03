Venemaa hokistaar Aleksandr Ovetškin aitas jäähokiliigas NHL oma leivaisal Washington Capitalsil võita 3:2 Winnipeg Jets.



Mängus kaks tabamust kirja saanud Ovetškin on nüüd unistuste hokiliigas visanud 600 väravat. Varasemalt on vähem kui 1000 mänguga sellise arvu väravateni jõudnud vaid Wayne Gretzky, Mario Lemieux ja Brett Hull.



Ovetškinil kulus uhke tähiseni jõudmiseks 990 mängu, Gretzkyl 718, Lemieux`l 719 ja Hullil 900.



Ühtlasi juhib Ovetškin NHLi väravaküttide edetabelit. 32aastane venelane on tänavu visanud 42 väravat, kõigest ühe tabamusega jääb temast maha soomlaste 19aastane tulevikutäht Patrik Laine.