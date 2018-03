Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas 17. kohta hoidev Southampton otsustas kaheksa vooru enne liigahooaja loobuda senise peatreeneri Mauricio Pellegrino teenetest.



Mullu juunis meeskonna etteosa asunud argentiinlase juhendamisel on Southampton suutnud võita vaid viis kohtumist ning viimasest 17 on meeskond kolme võidupunkti üle saanud rõõmustada vaid korra.



Koos Pellegrinoga lahkuvad klubist ka abitreener Carlos Compagnucci ja esindusmeeskonna treener Xavier Tamarit.



Pellegrino näol on tegemist üheksanda lootsiga, kes tänavuse hooaja käigus hundipassi näinud: Frank de Boer (Crystal Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), Slaven Bilic (West Ham), Tony Pulis (West Brom), Paul Clement (Swansea), Mark Hughes (Stoke), Marco Silva (Watford).



Kõrgliiga tabeliseis: