Mullune Mehhiko ralli võitja Kris Meeke pidi tänavu võidukihutamisel leppima kolmanda kohaga ega jäänud oma sõitmisega rahule.



38aastane piloot tegi kahel esimesel päeval mitu spinni, mille tõttu pidi rallivõidust suu puhtaks pühkima. Viimasel päeval oli Meeke'l veel võimalus teise koha pärast võidelda, kuid liigses hoos suutis britt oma Citroeni hoopis küllili keerata. Pealtvaatajate abiga pääses ta küll rajale tagasi, kaotades ralli võitnud Sebastien Ogier'ile kokkuvõttes minuti ja 19 sekundiga.



"See on täielik p**k," sõnas Meeke väljaandele Motorsport. "Ma tegin nädalavahetusel liiga palju vigu. Mul oli rallivõidu jaoks olemas nii auto, stardipositsioon kui ka kiirus, kuid ma lihtsalt ei suutnud neid ära kasutada."



"Olen sigavihane, aga kui ma olen kolmanda koha peale pahane, siis see polegi ehk kõige halvem. Mul pole lihtsalt vabandusi."