Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso tunnistas, et kaalus mulluse hooaja järel karjääri lõpetamist.



Viimaste aastate kehvade esituste tõttu kaalus hispaanlane tugevalt siirdumist IndiCar või rallisarja, kuid jäi lõpuks ikkagi armastatud vormelile truuks.



"Tundsin, et pole veel õige aeg lõpetamiseks. Vähemalt mitte selliste tulemuste ja sellise emotsiooni pealt," sõnas Alonso. "Mõistsin, et kui praegu sellise otsuse teeksin, siis kaheteksin seda elu lõpuni ning mul oleks karjääri lõpuni halb maitse suus."



Hooajaeelsed testid on McLareni meeskonna jaoks kujunenud keerulisteks. Kuigi korraks suutis Alonso näidata ka testipäeva teist aega, maadles ta suurem osa ajast tehniliste probleemidega. Ometi on hispaanlane optimistlikult meelestatud. "Ma pole seda ammu tundnud, kuid praegu on mul tunne, et suudame tänavusel hooajal taas head minekut näidata," jätkas ta.