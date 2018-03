Sel nädalal peetakse Credit24 Meistriliiga veerandfinaalid, et selgitada 23.-24. märtsil Saaremaal Kuressaares toimuval finaalturniiril osalejad. Selver Tallinna ja Jekabpilsi Luši vaheline esimene kohtumine peetakse 14. märtsil, ülejäänud paarid alustavad 15. märtsil.

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, vajadusel toimub otsustav kohtumine kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis. Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.

Veerandfinaalide paarid: Saaremaa VK vs Jelgava Biolaras; Pärnu VK vs RTU/Robežardze; Bigbank Tartu vs Rakvere VK; Jekabpilsi Luši vs Selver Tallinn.

Selver Tallinn lõpetas põhiturniiri viiendana ja sai play-offis vastaseks neljanda koha meeskonna, Läti klubi Jekabpilsi Luši. Veerandfinaal tõotab tulla väga tasavägine, sest lisaks sellele, et põhiturniir lõpetati vastavalt 4.-5. kohal, olid ka mõlemad omavahelised mängud väga tasavägised: kumbki sai kirja ühe 3:2 võidu.



Selver peab veerandfinaalidele vastu minema ühe põhimeheta, sest viimases põhiturniiri mängus vigastas kapten Taavi Nõmmistu hüppeliigest ja tema play-offides osalemine on küsimärgi all.

Selveri lätlasest peatreener Austris Stals ütles kohtumise eel, et ootab meestelt eelkõige suurt võitlust. "Raske vastane. Võitlejad. Kui me suudame servil agressiivsed olla ja bloki-kaitse osas mänguplaani järgida, siis on meil head võimalused õnnestumiseks.



Oluline on ka kuni rünnakuni kannatlik olla, siin on meil palju arenguruumi. Mõlemas meeskonnas on see seeria mitmete mängijate jaoks esmakordne play-offi kogemus, seega ka mentaalselt tuleb suur võitlus nii iseenda kui vastasega," kommenteeris peatreener.



Teine mäng peetakse 17. märtsil võõrsil kell 20.00 ja vajadusel kolmas mäng 18. märtsil samuti võõrsil kell 16.00.