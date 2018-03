Eesti U21 jalgpallikoondis kohtub 27. märtsil EM-valikmängus Hispaaniaga.



Kohtumine leiab aset teisipäeval, 27. märtsil Eesti aja järgi kell 20.30 Loode-Hispaanias Ponferrada linnas Estadio El Toralínil. Noortekoondis koguneb esmaspäeval, 19. märtsil Eestis ning sõidab päev hiljem treeninglaagrisse Inglismaale Boltonisse.

Vigastustest on taastumas äärekaitsja Michael Lilander ja poolkaitsja Mihkel Ainsalu, kes seekord noortekoondisega ei liitu. Kaartide tõttu jätab mängu vahele keskkaitsja Märten Kuusk, kes liitub sarnaselt U21 vanuseklassi mängijatele Mattias Käitile, Martin Millerile ja Andreas Vaiklale A-koondisega maavõistlusteks Armeenia ja Gruusia vastu.

Eesti on kuueliikmelises alagrupis kuuest mängust teenitud ühe punktiga viimasel kohal. Hispaania on seni võitnud kõik neli kohtumist ning juhib tabelit 12 punktiga. Teised koondised on seni pidanud viis kohtumist – Põhja-Iirimaa on teisena kogunud kümme punkti, kolmas on Island seitsme punktiga. Kuue punktiga on vastavalt neljandal ja viiendal kohal Albaania ja Slovakkia.



Hispaania U21 koondisesse kuuluvad teiste seas näiteks Dani Ceballos, Jesus Vallejo, Borja Mayoral