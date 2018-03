Talispordinädala avasid täna hoogsalt kahevõistlejad, kes on võistlustuhinas Norras Trondheimis.



Kristjan Ilves näitas hüppemäel 13. õhulendu, kandudes 129,5 meetri peale, mis andis 124,7 punkti. Suusarajale pääseb eestlane liidrist 59 sekundit hiljem.



Karl-August Tiirmaa kandus hüppemäel 113 meetri peale (96,8 punkti) ning 49 sportlase konkurentsis stardib eestlane suusarajale 46. positsioonilt (+2.38).



Hüppevõistluse võitis jaapanlane Akito Watabe, kes hüppas 132 meetrit. Tema edu lähima jälitaja Franz-Josef Rehrli ees on 12 sekundit.



Nädalavahetusel Holmenkollenis jäi Kristjan Ilvesel võistlemata, sest korraldajatele ei sobinud mehe võistluskombinesoon. Sel korral vastas kahevõistleja varustus nõuetele, kuid samal põhjusel ei lubatud täna torni näiteks austerlast Lukas Klapferit.



Murdmaavõistlus algab kell 17.



Hüppevõistluse tulemused: