Endine Manchester Unitedi pallur Nani on praegu oma jalgpalliteel jõudnud otsapidi Itaaliasse. Viimati ületas mehe nimi uudisekünnise, kui ta sattus lennureisil fännidega kaklusesse.



31aastane portugallane pääses nädalavahetusel Cagliari vastu platsile 76. minutil, kuid ei suutnud lühikese ajaga mängu pööret tuua. Osade pealtvaatajate arvates oli ääreründaja aga nii kasutu, et otsustasid lennureisil tagasi Rooma temaga sõnavahetusse astuda.



Itaalia väljaande Corriere dello Sport väitel heitsid poolehoidjad klubis laenul viibivale Nanile ette kehva mänguvormi ning soovitasid tal edaspidi pingile jääda. See aga ei meeldinud vutistaarile, kes verbaalse rünnaku peale ägestus ning fännidele kallale üritas minna.



Halvima hoidsid ära tema meeskonnakaaslased Lucas Leiva ja Wallace, kes portugallasest viimasel hetkel kinni said.



Nani Lazio-karjäär pole kulgenud just kõige paremini. 13 kohtumisega on ta kirja saanud vaid 268 minutit ning vähese platsil veedetud aja jooksul pole ta peatreener Simone Inzaghi usaldust ära teeninud.