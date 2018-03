USA president Donald Trump teatas, et veebruaris peetud Pyeongchangi taliolümpiamängude eduka toimumise suurim garant oli tema.

"Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles mulle, et ilma Donald Trumpita oleks Pyeongchangi olümpia täielikult läbikukkunud. See on tõsi. Parem, kui selle välja ütleme. Raske on pileteid müüa, kui tead, et võid tuumarünnaku alla sattuda. Aga kui Põhja-Korea ütles, et nad tahavad olümpial osaleda, läks piletite krabamiseks," vahendas Trumpi sõnu portaal Inside the Games.

Trumpi sõnul oli just tema see, kes aitas kaasa Põhja- ja Lõuna-Korea pingete lõdvenemisele. Korea poolsaare kaks riiki marssisid Pyeongchangi avatseremooniale ühiselt ja neil oli ka ühine hokinaiskond.

Trumpide perekonnast külastas Pyeongchangi taliolümpiat riigipea tütar Ivanka.