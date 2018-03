Meenutuseks, Raplast sõitis Tartu üle suurema vaevata, kodumatš võideti koguni 76:47. Kalev/Cramoga jäädi hätta aga just kaitses ja lõpuks näitas tabloo kaotusnumbreid 82:90.

"Mõlemad on haiged. Ei tea, kas nad mängida saavad. Homme otsustame. Teised on vähemalt praegu terved," kõlas Tartu peatreener Priit Vene lühikommentaar Taltsi ja Soku kohta. Duo mängis palaviku kiuste juba eelmisel teisipäeval toimunud Balti liiga veerandfinaalis Raplaga ja nädalavahetusel nad koduses liigas Kalev/Cramo vastu üles ei rivistunud.

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kohtub homme Balti liiga poolfinaali avamängus Läti klubi Jurmalaga. Hilistalvine viirushaigus murdis eelmisel nädalal maha kaks Tartu tugitala Janar Taltsi ja Tanel Soku ning nende seis on endiselt lahtine.

Tartu eesliin on hooaja jooksul küll leedulase Julius Kazakauskase näol täienenud, aga Taltsi tähtsust pole võimalik Tartu mängus üle hinnata.

Jurmala hoiab Läti meistriliigas 15 võidu ja 5 kaotusega kolmandat kohta. Ventspilsi ja Riia VEFi tasemeni Jurmala ei küüni, aga peale nende kolme on Läti liigas positiivse saldoga vaid Ogre (14-8). Tartu suutis põhiturniiril Ogret kodusaalis võita, võõrsil tuli aga Läti satsi paremust tunnistada.

"Ma ei ütleks, et Jurmala on klassi võrra parem kui Ogre, aga pisut küll. Nad võitsid ka viimase omavahelise vastasseisu (Jurmala oli nädalavahetusel Ogrest võõrsil üle 88:86)," ütles Vene.

Mida peaks Tartu mängijad ja publik homme vastastelt ootama? "Nad mängivad agressiivset Läti stiili ja nende kaitse varieerub vastavalt olukorrale. Kindel on see, et nad tahavad joosta ja visata," vastas peatreener.