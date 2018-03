Mullu Eesti jalgpalliliiga parimaks mängijaks valitud Rauno Sappninen andis oma Facebooki lehel ülevaate viimase aja sündmustest. Jaanuari lõpus liitus endine FC Flora ründetäht Belgia esiliigas mängiva klubiga Wilrijk Beerschot.

"Põhihooaeg sai nüüd Belgias läbi ja kahjuks jäime dramaatilisel moel ilma tõusust kõrgliigasse. Aga hooaeg jätkub Euroopa Liiga play-off'idega, kus oleme kuueses alagrupis väga tugevate meistriliiga tiimidega," kirjutas laenulepingu alusel Belgia klubiga liitunud Sappinen.

"Ma pole viimasel ajal mänguaega saanud, aga olen kannatlik, sest siin klubis on meeletu konkurents. Teen kõvasti tööd igal treeningul ja loodan, et suudan treeneritele ja fännidele tõestada oma väärtust. Olen kindel, et minu võimalus veel tuleb! Aga vahepeal ootab ees Eesti U21-koondisega EM-valikmäng võõrsil Hispaania vastu," lisas ta.