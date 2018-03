Arvestades elu keerdkäike pole patt öelda, et möödunud reedel alanud Pyeongchangi paraolümpiamängudel on tegelikult iga osaleja võitja. Ilmselt oleks üks inspireeriv lugu rääkida kõigil sportlastel, kuid Õhtuleht jutustab neist neli.

Mäesuusataja, kes on sisuliselt pime

Kuni 100kilomeetrise tunnikiirusega suuskadel mäest alla tuhisemine tundub paljudele piisavalt ekstreemne, et seda mitte kunagi proovida. Kui lahutada võrrandist silmanägemine, on tegemist lausa hullumeelsusega. Aga mitte 19aastase briti Menna Fitzparki jaoks.

Fitzpark sündis võrkkesta haigusega, mistõttu on ta praeguseks vasakust silmast pime ja paremaga näeb väga ähmaselt. Erinevatel andmetel jääb neiu nägemisprotsent kolme kuni viie vahele. Ent see ei takista tal edukalt mäesuusatamast, Pyeongchangist on ta võitnud hõbeda (super-kombi) ja pronksi (ülisuurslaalomis).