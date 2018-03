1999, 2003, 2005, 2007, 2014. Need on aastad, kui San Antonio Spurs tuli NBA korvpallimeistriks. Tänavu võib esimest korda 20 aasta jooksul juhtuda, et legendaarne Spurs ei jõua play-off’igi.

„Oleme pikki aastaid aina võitnud. Ajast, mil liitusin selle liigaga, oleme kaheksal korral jõudnud konverentsi finaali, viiel korral NBA finaali. Sel hooajal on meid aga tabanud palju vigastusi. Peame siiski leidma võimaluse jõuda play-off’i,“ muutus Parker ESPNiga vesteldes veidi nostalgiliseks.

Hooaja nõnda hilises staadiumis asub Spurs play-off’i joone all esimest korda pärast seda, kui 1997. aasta draft’is valiti Tim Duncan. Ja ega elu hõlpsamaks lähe. Sel ööl võõrustatakse küll nõrgukest Orlando Magicut, kuid edaspidi ootab ees paras miiniväli: kohtumised otseste konkurentide New Orleansi ja Minnesota ning seejärel tiitlikaitsja Golden State’iga. Hilisemgi graafik pole kerge, ka Houstoniga on veel üks kohtumine ees.

Küsimärgid Leonardi ümber

San Antonio ootab nagu valget laeva rivvi tagasi oma liidrit Kawhi Leonardit – ideaalis oleks see juhtunud neljapäevases kodumängus New Orleansiga, aga portaali Yahoo! andmetel lükkub platsile naasmine edasi. Millal see juhtub, ei tea praegu keegi.

Leonard on sel hooajal osalenud ainult üheksas kohtumises, ent tema mängukvaliteet on nõnda kõrgel tasemel, et mehes nähakse ikkagi tiimi hooaja tõenäolist päästjat.

„Püüame anda oma parima. Tean, et igaüks tahab võidelda, meeskonnas on iseloomu. Loodetavasti suudab Kawhi meid aidata, kui ta naaseb. See pole kerge, ta pole kaks kuud mänginud. Olukord on igal juhul raske,“ mõtiskles Parker.

Kui Leonard naaseb, kerkivad uued küsimused. Kas tema mänguminuteid piiratakse? Kui kauaks? Kuidas ta tunneb end väljakul, kui pika pausi järel taas NBA mänguks väljakule astub? 58 mängu on sel hooajal peetud temata, kuidas hakkab sujuma koostöö kaaslastega? Kas play-off’i pääsemiseks suudetakse võita piisavalt palju mänge?

Ülitihe tabeliseis

Mis aga Läänekonverentsis üldse toimub? Tabel on tihedamast tihedam ning kaks tegelikult väga hea tulemusega meeskonda peab jääma play-off’ist välja, sest kümnel tiimil on vähemalt seitse võitu rohkem kui kaotusi! San Antonio jagab kohta Denveri ja Utah’ga (kõigil 37-30). Võiduprotsendikümnendikuga edestab neid Los Angeles Clippers (36-29).

Kohad kuuendast kolmandani hõivavad Minnesota (39-29), New Orleans (38-28), Oklahoma City (40-29) ja Portland (41-26), kaugel eel on Houston (53-14) ja Golden State (51-16). Kümme võitu järjest noppinud Portlandi kolmanda koha võimalused näivad parimad. Samuti on suurepärases hoos Utah, kes on viimasest 20 mängust võitnud 18 – Rudy Goberti naasmine näitas, kui oluline lüli see prantslasest tsenter meeskonnale on.

„Meil pole enam eksimisvõimalust,“ märkis Spursi teine ülikogenud mängumees, hispaanlane Pau Gasol. „Nüüd peame minema, võitlema ja võitma.“

Rocketsi mängujuht Chris Paul hoiatas: „Neil on Kawhita ja mitme teise mängijata olnud raske. Aga kui keegi leiab õige teeotsa, leiab selle ka Pop (Spursi peatreener Gregg Popovich – toim).“ Spursil on hooaja jooksul olnud ainult ühel korral (!) kõik mängijad rivis.

NBA

Põhiturniiril peetakse 82 mängu, järjekorras meeskonnad, võidud, kaotused, võiduprotsent

Idakonverents

Toronto 49 17 74,2

Boston 46 21 68,7

Indiana 39 28 58,2

Cleveland 38 28 57,6

Washington 38 29 56,7

Philadelphia 36 29 55,4

Milwaukee 36 31 53,7

Miami 36 32 52,9

Detroit 30 36 45,5

Charlotte 29 38 43,3

New York 24 43 35,8

Chicago 23 43 34,8

Brooklyn 21 46 31,3

Orlando 20 47 29,9

Atlanta 20 47 29,9

Läänekonverents

Houston 53 14 79,1

Golden State 51 16 76,1

Portland 41 26 61,2

Oklahoma City 40 29 58,0

New Orleans 38 28 57,6

Minnesota 39 29 57,4

LA Clippers 36 29 55,4

Utah 37 30 55,2

Denver 37 30 55,2

San Antonio 37 30 55,2

LA Lakers 30 36 45,5

Dallas 21 46 31,3

Sacramento 21 47 30,9

Phoenix 19 49 27,9