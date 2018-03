Old Traffordilt vilekoori saatel lahkunud Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho ütles pärast Meistrite liigast välja kukkumist, et Sevilla oli kaheksandikfinaalis Unitedist parem meeskond. Hispaanias leppisid tiimid 0:0 viiki, teisipäeval alistas Sevilla Unitedi võõrsil aga 2:1.

"Mul on tõesti hea meel näha, et kõik mängijad on kurvad. Arvasin kogu aeg, et esimene värav on ülioluline. Mitte pelgalt esimese kohtumise tulemuse tõttu, vaid ka mängu iseloomu vaadates. Proovisime olla esimesest minutist agressiivsed, aga ei suutnud skoorida. Sevilla kontrollis mängu hästi," rääkis Mourinho pärast kohtumist BT Spordile.

Üsna uniselt alanud kohtumises hakkas juhtuma teisel poolajal. Esmalt luhtasid mõlemad tiimid häid võimalusi, aga Sevilla vahetusmees Wissam Ben Yedder lõi 74. ja 78. minutil kaks ära. Unitedil oli seejärel vaja juba kolme tabamust, aga jõuti ainult üheni - 84. minutil oli täpne Romelu Lukaku.