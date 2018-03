Kesknädal on kätte jõudnud ning õhtul selguvad viimased jalgpalli Meistrite liiga veerandfinalistid. Kui Müncheni Bayernil on avamängu 5:0 võiduga edasipääsupilet sisuliselt taskus, siis Londonis 1:1 viigistanud Barcelona ja Chelsea heitlus Kataloonias tuleb loodetavasti väga põnev. Täna lähevad lahti Eesti-Läti võrkpalliliiga kohamängud, meie klubidest teeb otsa lahti Selver. Ning Balti korvpalliliiga poolfinaali avamatšis võõrustab Tartu Ülikool Jurmalat. Need ja kõik muud põnevad uudised nagu ikka Õhtulehe päevaülevaates!