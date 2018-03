KORVPALL

Tartu ja Jurmala mängus on avapoolaeg läbi, Tartu on taga 36:41. Kodumeeskond sai küll esimesest ehmatusest üle, aga mäng käib Jurmala taktikepi all. Tartu sööduliinidel on kogu aeg käed vahel ja tihti teavad kaitsjad juba sekund-paar enne, kuhu pall liikuma peaks. Tartu resultatiivseim on Engström 9 punktiga, Cizauskasel ja Taltsil on koos 7 silma.

Kuigi Tartu viskeprotsent on väljakult 54 Jurmala 40 vastu, siis vastaste 10 vaheltlõiget hoiavad neid endiselt ees.