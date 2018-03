BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnal on käes viimane võimalus võidelda Ühisliiga play-off-koha eest. Kui homme ei suudeta kodus alistada Krasnojarski Jenisseid, sõidab rong küll tagatulesid välgutades ära.

Jenissei näol on tegemist viimasel kohal asuva meeskonnaga, kelle koosseis on korralik, kuid kes pole end sel hooajal kuidagi käima saanud. Eelmisel hooajal Frank Elegari vedamisel Ühisliigas koguni kuuendana lõpetanud meeskond ei leidnud ekskalevlasele väärilist asendust ning sel hooajal on võidetud vaid 6 ja kaotatud 22 mängu, vahendab Kalev/Cramo koduleht. FIBA Meistrite Liiga alagrupiturniiril jäädi viimaseks, Ühisliigas oldi viimati võidukad kaks kuud tagasi.

Jaanuaris Krasnojarskis peetud esimese ringi kohtumises jäi Kalev tänu hiilgavale viimasele veerandajale peale 91:88. Viimase ametliku mängu pidasid siberlased koguni kuu aega tagasi. Meeskonna üks liidreid Suleiman Braimoh oli vahepeal lähedal Itaalia liigasse kolimisele, ent lõplik tõde meeskonna koosseisust ja vormist selgub alles Kalevi hallis.