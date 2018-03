Islandi jalgpalliliidu president Gundi Bergsson kinnitas, et riigi koondis on suvel peetaval MMil valmis kordama kahe aasta taguse EMi imet ning et Venemaale on rändamas 20 protsenti riigi rahvastikust!

Island jõudis MMile ajaloos esimest korda. Suurturniiridel debüteeriti alles kaks aastat tagasi ning Euroopa meistrivõistlustel jõuti kohe veerandfinaali. Mälestusväärses play-off-kohtumises alistati Inglismaa ning alles prantslased tõstsid saareriigi poegade ees tee püsti.

"MMile pääsemine on terve Islandi ajaloo üks suuremaid sündmusi," rõhutas Bergsson agentuurile TASS. "Üllatasime kaks aastat tagasi jalgpalliüldsust ja oleme valmis kirjutama uue muinasjutu. Kindlalt saan öelda seda, et Venemaale sõitvad jalgpallurid mängivad kogu hingest." Islandi alagrupivastased on Argentiina, Nigeeria ja Horvaatia.

Jalgpallijuht märkis, et Venemaale sõidab koondist toetama vähemalt 20 protsenti riigi rahvastikust. "Praeguseks on 80 protsenti meile eraldatud piletitest välja ostetud. Võin öelda, et Islandi koondisel pole Venemaal vähem fänne kui oli 2016. aastal EMil, see on ligikaudu 20 protsenti riigi rahvaarvust (Islandil elab umbes 330 000 inimest - toim).

Paljud inimesed võtavad kasvõi kohapeal ühe mängu nägemiseks puhkuse. Minu meelest on see tore. Olen täiesti kindel, et Venemaale sõitvad fännid saavad reisist täieliku rahulduse," lisas Bergsson.