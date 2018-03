Jalgpallifanaatik jääb kord põneva öise mängu ajal suurest väsimusest teleri ette magama. Hommikul, kui on aeg tööle minna, äratab naine ta sõnadega:

"Tõuse üles! Juba on seitse kümme!"

"Kelle kasuks?" on mees silmapilk üleval.