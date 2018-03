Suurbritannia kõrged juhid boikoteerivad poliitilistel põhjustel suvel Venemaal toimuvat jalgpalli MMi.

Peaminister Theresa May andis teada, et boikotini viis endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mõrvakatse, mille taga on suure tõenäosusega Venemaa võimud.

Jalgpalli suurvõistlusele ei sõida mitte ükski minister ega kuningliku perekonna liige. Prints William on ametilt küll Inglismaa jalgpalliliidu president, kuid ka tema ei sõida MMile, kirjutab insidethegames.biz.

Maailmameistrivõistlused algavad 14. juunil ja lõppevad 15. juulil, nii avamatš kui ka finaal peetakse Moskvas.