„Keegi hüüdis, et Dami kukkus kokku. Kõik jooksid tema juurde ja tol hetkel hingas ta veel õrnalt. Tegime südamemassaži ja helistasime kiirabisse. Ta hingas ka siis, kui kiirabi alustas teed haigla suunas,“ rääkis Sandhowe Bildile.

Wir sind geschockt von der Nachricht! Damantang Camara vom Berliner SC beim Training verstorben unfassbar! Viel Kraft und allerherzlichstes Beileid an die Familie und Mitspieler! R.I.P 😭 #bw90 ⚫️⚫️ pic.twitter.com/lfjkzMFH8k

„Kõik on kontrolli all, treener. Mängin omal riisikol, aga pean igal juhul mängima, sest armastan jalgpalli,“ nõnda vastas Camara oma tervist puudutanud küsimusele. 64aastane treener Wolfgang Sandhowe lubaski Camaral mängida ja oma viimase matši pidas ta Saksamaa tugevuselt kuuendas liigas (Berlin-Liga) kolm päeva enne surma.

Treener sõitis ka ise haiglasse ja oli ooteruumis koos Camara vanemate, sõbratari ja kaheaastase pojaga. Kell 22 saabus arst, kes teatas, et mehe elu ei õnnestunud päästa. Sandhowe sõnul nägi ta elu kõige kurvemaid ja jubedamaid hetki ning pole pärast seda hetkegi maganud.

Camara oli juba aastaid teadlik, et tema süda on väga nõrk. Ta oli ka varem teadvuse kaotanud ja treener valutas mehe pärast alati südant. Ometi ei olnud Camara nõus arstide soovitusi kuulama ja mängis jalgpalli edasi. „Kõik on kontrolli all,“ teatas ta alati, kui Sandhowe oma hoolealuse tervise kohta päris.