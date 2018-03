„Hüpe ebaõnnestus ja väsimus andis ka tunda," selgitas Ilvese treenerist isa Andrus Õhtulehele. "Otsustasime üheskoos, et teeme selle asemel väikse rahuliku trenni ja keskendume järgmistele võistlustele. Kaalusime plusse ja miinuseid, siin olnuks raske isegi punktikohale jõuda. Üldjuhul lähme alati starti, aga täna loobusime erandkorras, sest Kristjan tundis ka väsimust."

Ilves lendas kehva tuulega (0,05 m/s tagant) 140 meetri mäel 119,5 meetrit, mis andis koos tuulekompensatsiooni ja stiiliga 103,6 punkti ning 28. koha. Suusarajale startinuks ta liider Go Yamamotost 1.32 hiljem, kuid sinna ta ei läinudki, sest ei näinud mõtet end tiheda võistlusgraafiku juures kulutada.

Kahevõistleja Kristjan Ilves (21) jõudis koos treenerite Anatoli Šmiguni ja Andrus Ilvesega järeldusele, et pärast nii kehva hüpet pole mõtet end suusarajale kulutama minna ja otsustas tänase Trondheimi MK-etapi pooleli jätta.

Homme lendab Ilvese tiim Saksamaale Klingenthali, kus on nii laupäeval kui ka pühapäeval kavas suure mäe individuaalvõistlus. Hooaeg lõppeb järgmisel nädalavahetusel Schonachis. "Loodame, et seal läheb paremini. Siin oli hüpe natuke ebakindel ja tuul ka ei soosinud," lisas Andrus Ilves.

Isa Andrus ütleb, et pead norgu ei lasta: "Üritame veel positiivse emotsiooni üles leida. Hooaeg on olnud pikk, väsimus hakkab kuhjuma. Aga loodame, et lõpp läheb tõusvas joones."