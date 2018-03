Tartu Ülikooli korvpallimeeskond kaotas Balti liiga poolfinaali avakohtumises 69:81 Jurmalale. See tähendab, et nädala pärast Lätis peetavas kordusmatšis tuleb Tartul vastaseid võita vähemalt 13 punktiga.

Tartu kasuks 12 punkti visanud ameeriklane Steven Cook ütles, et suurim vahe peitus meeskondade agressiivsuses. "Tegime üle 20 pallikaotuse (24 - A.K), sellega hävisime täielikult. Võime treeningul asju imiteerida, aga päriselus on asjad raskemad. Positiivne on vähemalt see, et üks mäng on ees ja siis oleme nende vastu paremini valmis. Loomulikult ei tulnud nende agressiivsus meile üllatusena, aga esimesel korral on ikka keerulisem," rääkis Cook pärast kohtumist Õhtulehele.

"Me polnud sellist stiili harrastava meeskonnaga ammu kohtunud, viimasel ajal oleme mänginud eelkõige Eesti tiimidega. Jurmalas peame lisaks pallikaotuste vältimisele ka üldiselt paremini ründama. Tihti jäime 24 sekundi sisse mahtumisega hätta ja me ei suutnud omi asju ära teha," lisas ta.

Nädal aega treeningutelt eemal olnud Janar Talts ja Tanel Sokk said täna küll kaasa teha, aga haigus oli neile Cooki hinnangul selge jälje jätnud. "Tundsime neist treeningutel puudust. Paistab, et Janar kaalub praegu sama palju kui mina, mis siis, et ma olen 10 cm lühem," tõdes 196sentimeetrine Cook.