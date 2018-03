„Üldine arvamus meeskonnast, mida kunagi austasid kõik, on kolinal langenud. Praegu on see üks ebaatraktiivne ja kartlik tiim. Rikas, aga mängib kohutavalt.“ Nõnda iseloomustas Hispaania suurima spordilehe Marca ajakirjanik Roberto Palomar Manchester Unitedi jalgpalliklubi pärast kodusel Old Traffordil saadud 1:2 kaotust Sevillalt, mis kukutas nad Meistrite liigast. Avamäng Hispaanias oli lõppenud väravateta.

Geniaalne vahetusmees

Ülaltoodu võtab nähtu suurepäraselt kokku. Hoolimata säravatest nimedest (Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, pingilt sekkunud Paul Pogba) paistis ründefaasis üleeile hilisõhtul silma vaid 20aastane ääreründaja Marcus Rashford, kuid temagi ei suutnud erinevalt liigamängust Liverpooli vastu i-le täppi peale panna. 72. minutil, kui tablool särasid endiselt kaks nulli, tegi Sevilla peatreener Vincenzo Montella geniaalse lükke ehk saatis platsile Prantsuse väravaküti Wissam Ben Yedderi.

Andy Warhol on öelnud, et igaüks saab kunagi 15 minutit kuulsust, kuid Ben Yedder vajas vaid viit. Täpselt nii palju kulus tal aega, et lüüa oma Meistrite liiga hooaja üheksas ja kümnes värav ning viia Sevilla 2:0 ette. Lukaku 84. minuti tabamus oli Unitedile kõigest õrn lohutus, sest järgmisse ringi viinuks 3:2 võit.

Old Trafford mattus lõpuvile järel musta masendusse. Meistrite liiga rong lahkus jaamast, juba tükk aega tagasi väljus kohalike meistrivõistluste raudruun (Manchester City edu on kaheksa vooru enne hooaja lõppu 16 punkti). Teisisõnu, Mourinho maagia hakkab haihtuma. Kui varasemalt oli portugallane iga tippklubi (Porto, Chelsea, Milaano Inter, Real Madrid) eesotsas hiljemalt teisel aastal meistritiitli võitnud, siis Man Unitedis too seeria katkeb.

Rääkimata klubist endast, mis pole pärast Sir Alex Fergusoni erruminekut (2013. aasta kevadel) jõudnud koduliigas kordagi esikolmikusse. Meistrite liigas on 16 hulgast kaugemale purjetatud korra – 2014. aasta kevadel murti David Moyese käe all veerandfinaali, kus kaotati Müncheni Bayernile.

Ja siis tuleb äsja nüpelda saanud Mourinho pressikonverentsil lagedale säärase mõtteavaldusega: „Ma ei dramatiseeriks kaotust üle. Meil lihtsalt pole selleks aega, sest juba laupäeval on uus mäng. See on jalgpall, mitte maailma lõpp.

Selge see, et Manchester Unitedi peatreenerina Meistrite liigast koduväljakul langemine on pettumus, kuid see pole midagi uut. Olen isiklikult nii FC Porto kui ka Real Madridiga siin Unitedi teekonna lõpetanud.“

„Kõik peab muutuma“

Meeskonna esitusi ei kippunud ta erinevalt ajakirjanikest, ekspertidest ja fännidest kritiseerima. Teda ei morjendanud ka fakt, et United suutis 180 minutiga teha vaid viis pealelööki Sevilla värava raamide vahele. Võrdluseks: sama satsi võrku on tänavu löödud Hispaania liigas 42 ja Meistrite liiga alagrupiturniiril 12 palli.

„Ma ei kahetse midagi,“ lausus portugallane. „Nii mina kui ka mängijad andsime endast parima. Üritasime, kuid kaotasime. See on jalgpall.“

Järgmisena küsiti treeneri käest, mis peab klubis muutuma? „Kõik,“ vastas Mourinho. „Kõik kulutavad raha, eks? Ainult mitte meie, on ju?“

Mourinho jutt on tore, ainult et... Mees on vähem kui kahe ametiaastaga kulutanud kaheksale mängijale ligikaudu 323 miljonit eurot. Kas need pole mitte märkimisväärsed muutused? Muide, summa on suurem kui kogu Sevilla meeskonna väärtus, mis Transfermarkti hinnangul jääb 240 miljoni euro kanti.

Tõenäoliselt toob Mourinho suvel klubisse kaks-kolm uut meest, kuid enda sõnul mitte ründavatele positsioonidele. Seega tuleb tal sulatada Pogba, Lukaku ja Sanchez ühte meeskonda nii, et kõik oleksid satsile maksimaalselt kasulikud. Praegu jääb sellest eriti vajaka Pogba puhul, kellele ei näi Mourinho liigne organiseeritus sobivat.

Ühesõnaga, materjal on Unitedil üle keskmise hea, kuid tulemused alla arvestust. Hooaega ei päästaks ka Inglismaa karikavõit. Tõsi, selleks tuleb Mourinho meeskonnal alistada veel kolm vastast.

