Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter on eduka sporditee lõpusirgel kahes rollis: sportlasena ihkab ta EMil medalilahingusse sekkuda, treenerina loodab Martin Kupperi uuesti tippu aidata.

Sügisel alanud koostööd Rio olümpia neljanda mehe Kupperiga nimetab Kanter kasulikuks. „Martini kõrvaletulek on mu elu kindlasti lihtsamaks teinud,“ lausub pärast Märt Israeli tippspordist taandumist poolteist aastat üksiku hundina rassinud vanameister. „Tunnetasin juba ammu, et sellises karjäärifaasis on treenimine keeruline. Üksi harjutades ennast enam väga palju ei sunni. Aga kui keegi on kõrval, vajutad gaasi põhja.“

Laagris sõi Kupperi kulul magustoitu

Samas tunnistab tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud Kanter, et jaanuari lõpus Lõuna-Aafrika Vabariigis alanud viienädalases laagris läks ta korra üle piiri.