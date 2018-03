Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, Selveri ja Jekabpilsi vaheline teine mäng peetakse 17. märtsil Lätis kell 20.00 ja vajadusel kolmas mäng 18. märtsil samuti võõrsil kell 16.00.

Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.