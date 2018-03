Janar Taltsi ja Tanel Soku kaasalöömine tänases korvpalli Balti liiga poolfinaalis selgus alles enne kohtumist. Mõlemad olid viirushaiguse tõttu nädal aega treeningutelt eemal olnud ja küsimärgid jäid veteranide osas endiselt üles.

Tartu kaotas kodusaalis Jurmalale lausa 69:81 ja peab finaali pääsemiseks Lätis vastastest parem olema vähemat 13 punktiga.

„Püüdsime päästa, mis päästa annab, et esimese kohtumise tulemus võimalikult hea jääks. Võib-olla peame nüüd lõivu maksma hakkama, et nad pingutama pidid. Janar läheb antibiootikumikuurile ja Tanel käib homme uuringutel. Loodame, et Jurmalas on nende seisund siiski parem ja asi tõsiseks ei läheks,“ rääkis Tartu peatreener Priit Vene pärast kohtumist murelikult.

Tartu leegionäri Steven Cooki hinnangul on haigused Taltsile ja Sokule selge jälje jätnud. "Tundsime neist treeningutel puudust. Paistab, et Janar kaalub praegu sama palju kui mina, mis siis, et ma olen 10 cm lühem," tõdes 196sentimeetrine Cook.