63. minutil murdis Messi külaliste karistusalasse ja saatis taas palli Courtois’ jalge vahelt võrku. Tegemist oli mehe 100. tabamusega Meistrite liigas. Enamat on suutnud vaid Cristiano Ronaldo, kelle arvel koguni 117 väravat. Messi on pidanud 122 matši, Ronaldo 148.

100 – Lionel Messi took 14 fewer apps, 1758 fewer minutes and 266 fewer shots to score his 100th Champions League goal than Cristiano Ronaldo. Greatest? pic.twitter.com/20Fyle8yOn

Rohkem potentsiaalseid saja värava klubi liikmeid lähitulevikus peale pole tulemas, sest paremuselt järgmine tegevjalgpallur on Karim Benzema, kellel koos 53 tabamust.

Lisaks Barcelonale jõudsid Meistrite liigas kaheksa parema sekka veel Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, Manchester City, Müncheni Bayern, Juventus, Roma, Madridi Real ja Sevilla. Veerandfinaalide paarid loositakse reedel.

