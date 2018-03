KORVPALL

Kalev - Jenissei 51:45, poolaeg läbi. Kalev juhtis veerandaja keskel 45:34, seejärel jäi rünnak mõneks ajaks seisma ja vahe vähenes, kuid suureks vaheajaks on väike edumaa ikkagi käes. Briscoe on toonud 13, Subotic 12, van der Mars ja Mirkovic 8, Dorbek ja Kangur 5 punkti. Külalistel on kahekohalise arvu punktideni (10) jõudnud lätlasest tsenter Martinš Meiers.