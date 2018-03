Varasematel aastatel mitmel korral vormel-1 sarjast lahkuda ähvardanud Ferrari on taas vanade trikkide poole pöördunud. Ferrari tegevjuht Sergio Marchionne on sõnasõjas vormel-1 omanikegrupi Liberty Mediaga ja nõuab, et tulevased reeglid oleksid Ferrariga kooskõlastatud.

Marchionne liitlane, Mercedese vormel-1 meeskonna boss Toto Wolff ütles väljaandele Autosport, et seekord on asi tõsisem kui varem. "Ärge provotseerige Sergio Marchionnet. Minu arvates vajab F1 Ferrarit enam kui Ferrari F1-te," sõnas Wolff.

"Sergio ei aja tühja juttu. Tal on väga hea arusaam, milline vormel-1 DNA olema peaks ja kuidas see Ferrariga seostuks. Kui ta leiab, et vormel-1 sarjal pole tema brändi jaoks väärtust, siis teeb ta oma ähvardused teoks ja paneb pillid kotti. Ta ei kahetseks mitte midagi. Ärge parem jamage temaga," hoiatas Wolff sarja omanikke.

Rahvusvahelise autoliidu FIA president ja endine Ferrari boss Jean Todt ei välistanud samuti Ferrari lahkumist, aga ta on teisel rindejoonel. Nimelt soovib ta, et Ferrari kaotaks reeglimuudatuste tegemisel vetoõiguse.

"See oli mõistlik siis, kui Ferrari oli ainus tiim, kes võistles paljude Fordi mootorit ja šassid kasutavate meeskondadega. See oli väga ammu, nüüd on ajad muutunud," põhjendas prantslane oma seisukohta.