Spordikeskus ilma pallimängude saali või hallita ei saa päris auga kanda spordikeskuse nime. Kui SA Tehvandi Spordikeskuse võttis 2012. aastal Tartu Ülikoolilt Kääriku Spordikeskuse haldamise üle, oli selge, et olemasolev pallimängude saal ei vasta enam tänapäevastele tingimustele. Niisiis sai teiste prioriteetide seas üheks olulisemaks uus pallimängude hall. Veebruari lõpus allkirjastati Kääriku järgmise ehitusetapi hankeleping.

Ehitusleping hõlmab uue pallimängude halli, kunstmuruga jalgpalliväljaku, Kekkose sauna ning teede, treppide ja muu vajaliku väljaehitamist. Kahtlemata suurimaks rahaliseks väljaminekuks on täiesti uus pallimängude hall. Hall on oma olemuselt üles ehitatud kõigile spordisõpradele tuttavas vormis: kolm kõrvuti asetsevat ning kardinatega eraldatavat väljakut koos võimalusega luua eraldi suurem saal üle kolme väljaku. Nagu ikka, saavad hallis olema rõivistud, soojendusalad ja avatud harjutussaal. Võistluste läbiviimiseks on olemas ka lahtikäivad tribüünid kaasaelajatele – olgu need siis andunud fännid või veel andunumad lapsevanemad ja perekonnaliikmed.

Kääriku Spordikeskuse peamine suund on trennid ja spordilaagrid ning loomulikult kõik see, mis ühe treeningu juurde käib. Keskus pakub lummava Kääriku järve ääres metsade vahelises oaasis nii majutust, toitlustust, pesemisvõimalusi kui ka erinevaid aktiivseid tegevusi piirkonnas. Uue keskuse väljaehitamisel on aga suund võetud just tänapäevaste treeningtingimuste loomiseks. Näiteks on kasutatud uusi tehnoloogilisi lahendusi, et parendada treenerite ja (harrastus)sportlaste edasipürgimist. Lisaks järgnevate aastate jooksul valmivale spordimeditsiini ja vigastuste ennetamise osale, toob uus pallimängude hall võimaluse analüüsida oma tegevusi PlaySight kaamerate ja spordianalüütika seadmetega.

Esimesed targad lahendused

Laagrid ja miks mitte ka sõpruskonnad saavad kasutada uues hallis PlaySight platvormi, mis filmib ja salvestab kõrge resolutsiooniga kaameratega platsil toimuvat. Treeneril on võimalik igal ajal kerida tagasi situatsioone ja treenitavale aegluubis toimunut näidata. Lisaks saab salvestustest lõigata välja kindla osa ning sportlasele koos kommentaaride ja joonistega edastada. Võistluste läbiviijatele annab süsteem võimaluse näidata otsepilti jagatavate linkide või suunatud õiguste kaudu.

Keskus töötab ka selle nimel, et lisaks visuaalsele pildile oleks treeneril jooksvalt võimalik jälgida iga sportlase spordimeditsiinilisi andmeid ja nende põhjal teha otsuseid treeningmetodoloogia osas. Näiteks näeks treener sportlase pulssi ja läbitud vahemaid. Käärikul on ka olemas kõik võimalused, et grupina hiljem tehtut analüüsida ja koos sportlasega järeldusteni jõuda.

Korvpall, võrkpll, saalihoki, vehklemine...

Uus multifunktsionaalne hall on oma nime vääriline, sest korvpall on vaid üks võimalikest saali harrastusaladest. Kasutades mobiilseid põrandakatteid, olemasolevat puitpõrandat või muud inventari, annab ehitatav hall võimaluse läbi viia treeninguid ja võistlusi saalijalgpallis, saalihokis, võrkpallis, käsipallis, sulgpallis ja miks mitte ka näiteks vehklemises. Halli mõõdud vastavad erinevate spordialade rahvusvaheliste alaliitude treeningtingimustele.

Arvestades kodumaa heitlikku ilma, ei piisa keskuse südames paiknevatest väliväljakutest aastaringseks treeningtegevuseks. Olenemata aastaajast kehtivad Kääriku Spordikeskuses samad laagripakettide hinnad, mis sisaldavad toitlustust, ööbimist, spordirajatiste kasutust ja tulevikus ka erinevaid tarku lahendusi. Keskuse eesmärk on lihtne: treener peab kaasa võtma oma tarkused, oskused ja tegevusplaanid ning kasvõi käed taskus koos treenitavatega Käärikule tulema. Kogu vajalik spordivarustus, mis ei ole olenevalt spordialast personaalne, on Käärikul olemas.

Valmib rohkem kui pallimängude hall

Kui pallimängude hall valmib lepingu järgi 2019. aasta kevadel, siis ehitustegevus hõlmab ka valgustusega kunstmuru jalgpalliväljaku ehitust ja kuulsa Kekkose sauna renoveerimist. Viimasel ajal on suurenenud laste huvi jalgpalli vastu ning Kääriku tunnetab seda: hetkel on olemasoleva naturaalse muruga jalgpallistaadioni kasutus kohati liigagi tihe. Kunstmuruga jalgpalliväljak aitab leida sellele probleemile leevendust. Lisaks annab valgustusega kunstmuruväljak sisuliselt aastaringse kasutusvõimaluse, päästes koos pallimängude halliga vähemalt osaliselt Otepää piirkonna hooajalisuse taakadest.

Keskuse külastajatele on alati üheks meelispaigaks olnud Kääriku järve ääres asetsev Kekkose saun. Ehitaja ülesandeks on enne talve saabumist luua olukord, kus saunalised ei pea enam riideid vahetama sissepääsu juures asuvas koridoris. Samuti valmivad mugavamad pesemisvõimalused koos uue purdega, et pärast kuumalt lavalt lahkumist saaks jahutada end järvevees või jääaugus.

Mitte ainult proffide pärusmaa

Kääriku Spordikeskus on küll loodud saavutusspordi treeningkeskuseks ja olümpiaettevalmistuseks, aga loomulikult on teretulnud ka hobisportlased või aktiivset puhkust armastavad perekonnad.

Kui olemasolevatest treeningvõimalustest, valmivatest pallimängude hallist ja kunstmuruga jalgpalliväljakust ei piisa, siis juba kahe aasta jooksul renoveeritakse ka kergejõustikustaadion ja olemasolev spordihoone. Viimane on peamiselt suunatud võitlusaladele ja spordimeditsiinile. Lisaks renoveeritakse toitlustus- ja konverentsihoone ning Kääriku spordihotell.

Keskus on võtnud endale tagasihoidliku eesmärgi – olla maailma parim spordikeskus.