Pyeongchangi paraolümpiamängude korraldajad andsid teada, et 27,7 protsenti pileti soetanud spordisõpradest ei olegi võistlustele kohale jõudnud.

Paraolümpia avapäevast kuni eilseni toimunud võistlustele müüdi kokku 184 347 piletit, kuid vaid 133 280 inimest jõudsid reaalselt spordiareenile. Kaduma läks 51 067 fänni.

Korraldusmeeskonna kõneisik Sung Baik-you tunnistas portaalile insidethegames.biz, et tegemist on suure pettumusega. Uudis tuli vahetult pärast seda, kui Lõuna-Korea spordijuhid avaldasid, et kokku on paraolümpiale müüdud rekordilised 331 205 piletit.

Võistlused kestavad selle nädala lõpuni.