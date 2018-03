Läinud pühapäeva õhtupoolikul postitas Martin Müürsepp Facebooki ainult ühe sõna: „Varraks!“ Ja lisas lingi Leedu liiga mängule Alytuse Dzukija - Panevežyse Lietkabelis. Käis teine veerandaeg, lõpuks võitis Alar Varraku juhendatav Dzukija neljandal kohal asuvat vastast 25 punktiga. Aastaid Kalev/Cramos koos mitu puuda soola ära söönud Müürsepp ja Varrak suhtlevad tihedalt, mitu korda nädalas. „Alar võtab mängijatest maksimumi ja mehed on temaga harjunud. Nad võidavad agressiivsusega. Nende stiil meeldib mulle, nad toimetavad kenasti,“ kirjeldas Müürsepp kolleegi uut tiimi. „Ta juba on õigustanud oma kohta, kuid tuleb jätkata ja lõpptulemus loeb rohkem. Loodan, et sellest kujuneb Varrakule korralik hüppelaud, kui ta suudab ennast tolle satsiga tõestada.“

Müürsepp märkis, et tema koostöö Varrakuga klappis hästi. „Olen mänginud paljude tipptreenerite all ja vaadanud Varraku kõrval olles, et põhimõtted, see, mida ta mängijatelt nõuab ja kuidas videoid teeb, ei erine absoluutselt sellest, mis toimub CSKAs või mujal, ja kohati on mõni detail paremgi.

Ta on taktikaliselt väga tugev treener. Teinekord teeb meele päris kurvaks, et inimesed, kes korvpallist väga palju ei jaga, ei oska Varraku tegevust hinnata. Kõrvalt on hea klatšida, aga ta on teinud suurt tööd. Mängijad austavad teda, aga avalikkuse vastukaja on tihtipeale negatiivne.“